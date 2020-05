Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce témoignage qui en dit long sur la vente de l’OM !

Publié le 15 mai 2020 à 21h45 par Th.B. mis à jour le 15 mai 2020 à 21h46

Avocat qui a activement participé au rachat de l’OM en 2016 aux côtés de Jacques-Henri Eyraud, Me Didier Poulmaire a évoqué les rumeurs concernant la vente de l’OM.

La qualification de l’OM pour la prochaine édition de la Ligue des champions, une prouesse sportive de taille, semble désormais être l’arbre qui cachait la forêt les problèmes économiques de l’OM. Avec la pandémie du Covid-19 qui a engendré la suspension des compétitions et de ce fait des pertes pour les clubs, le déficit de l’OM sur les trois dernières années pourraient s’élever à un montant de 312M€. Le10sport.com vous prédisait un été catastrophe le 5 mai dernier, et le départ d’Andoni Zubizarreta de son poste de directeur sportif semble sonner comme étant le premier symptôme. Celui d’André Villas-Boas pourrait être le second et une vente, l’ultime coup. Des investisseurs saoudiens aimeraient, selon les rumeurs, racheter le club phocéen. Interrogé sur la vente de l’OM, le président Jacques-Henri Eyraud a écarté cette possibilité. Et Frank McCourt ne devrait pas la prendre en considération.

« Quand Frank McCourt a fait l’acquisition du club, il l’a fait dans une optique du long terme »