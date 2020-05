Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une star d’Aulas pour débloquer un dossier prioritaire d'Abidal ?

Publié le 15 mai 2020 à 22h00 par A.C.

Moussa Dembélé, attaquant de l’Olympique Lyonnais, pourrait faire les affaires du FC Barcelone.

En Catalogne, on ne parle plus que de ça. Après Neymar, la nouvelle obsession du FC Barcelone est Lautaro Martinez. L’attaquant de l’Inter fait la Une de la presse et est annoncé comme la grande priorité d'Eric Abidal, le directeur sportif. Les négociations semblent toutefois bloquer, puisque le Barça ne souhaite pas payer la clause de 111M€ présente dans son contrat et, pour le moment, tous les joueurs proposés en échange ne semblent pas convaincre les Nerazzurri .

L’Inter veut Dembélé pour remplacer Lautaro Martinez