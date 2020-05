Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal serait passé aux choses sérieuses pour Werner...

Publié le 15 mai 2020 à 17h00 par A.D.

Pour assurer la succession de Luis Suarez, le FC Barcelone aurait fait de Lautaro Martinez sa priorité. En attendant de pouvoir trouver un accord total avec l'Inter, le Barça aurait approché Timo Werner.

Eric Abidal ne veut pas se retrouver bredouille à la fin du mercato estival. Agé de 33 ans depuis le mois de janvier, Luis Suarez ne représente plus l'avenir du FC Barcelone. D'autant qu'il est de moins en moins épargné par les pépins physiques ces dernières saisons. Tout à fait conscient de cette situation, le Barça serait déjà au travail pour dénicher le digne héritier de Luis Suarez. Alors que plusieurs pistes ont été étudiées, Eric Abidal et la direction catalane auraient fait de Lautaro Martinez leur grande priorité. Et pour ne pas se retrouver sans solutions en cas d'échec sur ce dossier, le secrétaire technique barcelonais serait déjà passé à l'action pour Timo Werner.

Eric Abidal aurait approché Timo Werner