Mercato - Barcelone : Lionel Messi annonce la couleur pour le recrutement !

Publié le 15 mai 2020 à 12h00 par A.D.

Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, le prochain mercato devrait être très différent de ce qu'on a connu par le passé. Lionel Messi a fait passer un message fort sur le recrutement estival du FC Barcelone.

Lionel Messi s'attend à vivre un mercato hors du commun. Pour freiner la propagation du coronavirus, les compétitions sportives ont été suspendues pendant de longues semaines. Ce qui a provoqué une énorme crise. Alors que le FC Barcelone n'est pas du tout été épargné par ce déficit financier, Eric Abidal et la direction catalane vont devoir trouver des solutions pour mener à bien le prochain mercato estival. Lors d'un entretien accordé à Mundo Deportivo , Lionel Messi a lâché ses vérités sur le recrutement du FC Barcelone.

«Il faudra être fin pour améliorer notre équipe»