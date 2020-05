Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi évoque un dossier brûlant du moment au Barça !

Publié le 15 mai 2020 à 9h00 par A.D.

Pour assurer la succession de Luis Suarez, le Barça voudrait miser sur Lautaro Martinez. Interrogé sur son compatriote argentin, Lionel Messi a une nouvelle fois validé son recrutement.

Lionel Messi est totalement sous le charme de Lautaro Martinez. Alors que Luis Suarez a déjà fêté ses 33 ans, le FC Barcelone serait déjà en quête de son successeur. Dans cette optique, la direction catalane aurait coché plusieurs noms et aurait fait de Lautaro Martinez sa grande priorité pour le prochain mercato estival. D'ailleurs, ces derniers jours, ce dossier se serait considérablement accéléré puisqu'un accord semble imminent entre le Barça et l'Inter. Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo , Lionel Messi a validé une énième fois le recrutement de Lautaro Martinez.

«Je ne sais pas s'il y a des négociations ou non»