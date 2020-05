Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Messi lâche un énorme indice sur son avenir...

Publié le 15 mai 2020 à 5h15 par T.M.

Alors que les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir de Lionel Messi, un retour en Argentine semble toutefois très compliqué. Explications.

Cela fait désormais de longues années que Lionel Messi porte le FC Barcelone. Toutefois, cette belle histoire pourrait prochainement se terminer. Depuis le clash entre La Pulga et Eric Abidal, le flou entoure l’avenir du crack argentin. En effet, alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat, il dispose également d’une clause lui permettant de partir lors du prochain mercato estival. Alors que le Barça fait actuellement tout pour prolonger Messi, l’idée d’un départ est bien réelle. Toutefois, ce ne serait pas pour retourner en Argentine comme on l’a fait savoir dans le clan du sextuple Ballon d’Or.

« La ville est un enfer »