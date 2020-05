Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un assaut est programmé pour Denis Bouanga

Publié le 15 mai 2020 à 5h00 par T.M.

Après seulement un an, Denis Bouanga pourrait déjà quitter l’ASSE. Et en coulisse, on se préparerait pour attirer le Gabonais.

Du côté de l’ASSE, la situation financière est plus que compliquée à cause du coronavirus. Cet été, il va donc peut-être falloir vendre certains joueurs afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. Et ces dernières semaines, un joueur se retrouve particulièrement au centre des attentions : Denis Bouanga. Auteur d’une excellente première saison avec les Verts, le Gabonais est très courtisé. Les prétendants sont nombreux et du côté de Rennes, on a tenu à faire savoir que l’on passera rapidement à l’attaque pour Bouanga.

« Nous allons faire une offre »