Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi menacé pour l'une de ses pépites ?

Publié le 14 mai 2020 à 17h15 par La rédaction

Alors qu’il n’a pas encore signé son premier contrat professionnel avec le PSG, Tanguy Kouassi serait dans le viseur du Milan AC.

Tanguy Kouassi est l’une des découvertes de ces derniers mois au PSG. Le jeune défenseur de 17 ans a effectué cette saison ses premiers pas en Ligue 1 et s’est montré plutôt à son avantage. Kouassi a notamment impressionné sur le terrain par son calme et sa maturité. Des qualités qui n’ont pas échappé à Thomas Tuchel et au PSG mais qui ont aussi attiré l'œil d’autres clubs comme le Milan AC. Si le PSG tente de convaincre son jeune espoir de signer son premier contrat professionnel avec le club de la capitale, une nouvelle menace ferait son apparition dans ce dossier...

Tanguy Kouassi et le Milan AC, un intérêt réciproque

L'Equipe annonce que le Milan AC s’intéresserait de très près à Tanguy Kouassipar le biais de Ralf Rangnick, que la direction du Milan AC devrait prochainement nommer entraineur. Actuellement chef du développement de l’industrie Red Bull, Ralf Rangenick pourrait donc bien venir contrarier le plans du PSG sur ce dossier. Selon le quotidien sportif, Kouassi serait d'ailleurs serait tenté par l’idée de signer son premier contrat avec le club milanais. Si le PSG souhaite conserver son joueur, il va devoir faire vite puisque le contrat de Tanguy Kouassi expire le 30 juin prochain.