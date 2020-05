Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une grande menace prend forme pour Denis Bouanga !

Publié le 13 mai 2020 à 10h45 par A.M.

Auteur d'une très belle saison avec l'AS Saint-Etienne, Denis Bouanga susciterait bel et bien l'intérêt du Stade Rennais. Et Bien que Claude Puel aimerait le conserver, les ambitions bretonnes pourraient faire la différence dans ce dossier.

Cet été, l'AS Saint-Etienne pourrait se retrouver en grand danger. Passé proche de la catastrophe en Ligue 1, le club stéphanois se tourne vers la saison prochaine et Claude Puel semble avoir les idées claires. L'entraîneur de l'ASSE souhaite effectivement miser sur un effectif rajeuni. Une stratégie qui passe notamment par la vente de nombreux cadres et non des moindres puisque Stéphane Ruffier, Yohan Cabaye, Yann M'Vila ou encore Wahbi Khazri ne seront pas conservés en cas de belles offres. En revanche, Claude Puel souhaite conserver Denis Bouanga de loin le meilleur stéphanois de la saison avec ses 10 buts en Ligue 1. Mais comme révélé par le10sport.com, ce dossier est l'une des sources de tensions en interne, puisque compte tenu de la situation actuelle, la direction de l'ASSE n'écarte pas l'hypothèse d'une vente de Denis Bouanga en cas de grosses offres. Il faut dire que l'ancien Nîmois possède l'une des valeurs marchandes les plus importantes de l'effectif de Verts.

Rennes apprécie Bouanga