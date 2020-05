Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Rennes est très chaud pour Bouanga

Publié le 14 mai 2020 à 13h30 par Alexis Bernard

Révélé par le journal L’Équipe, l’intérêt de Rennes pour Denis Bouanga est plus que réel. Et face à la situation économique compliquée de l’ASSE, tout est possible.

Sous les ordres de Claude Puel, il a été l’une des grandes satisfactions de la saison 2019-2020. Après des débuts remarqués en Ligue 1, Denis Bouanga a en effet confirmé l’étendue de son potentiel sous le maillot de l’ASSE, avec la barre des 10 buts et des performances régulièrement remarquables. Un talent qui suscite des intérêts, en France comme à l’étranger. Comme l’a révélé le journal L’Équipe , Rennes fait notamment partie des clubs intéressés par son profil. Et selon nos informations, les Bretons sont très chauds à l’idée de le récupérer cet été.

L’ASSE à l’écoute des offres

Positionné sur Denis Bouanga lorsqu’il a crevé l’écran sous les couleurs de Nîmes, Rennes a manqué de peu la signature de l’international gabonais il y a un an. Il a fallu la malice et l’expérience de l’ASSE pour boucler sa venue, contre un chèque de 5 millions d’euros. Aujourd’hui, Denis Bouanga en vaut quasiment le double. Et les Verts, dans une situation économique complexe, ne pourront pas refuser les offres pour leur pépite, notamment si elles approchent les 10 millions d’euros. Même si Claude Puel compte fortement sur Bouanga la saison prochaine et qu’il refuse de le voir partir, il sait aussi que le club doit vendre pour retrouver un équilibre financier et s’éviter des désagréments pour le futur. Comme révélé par le10sport.com, le dossier Bouanga reste ouvert à un départ cet été.



Surveillé à l’étranger depuis maintenant trois saisons, Denis Bouanga est toujours sur les tablettes de clubs espagnols et allemands, notamment. Son entourage est régulièrement sollicité, notamment depuis la Coupe d’Afrique des Nations 2017, disputée avec le Gabon, pour ses grands débuts internationaux. Rennes fait aujourd’hui partie des écuries les plus à même de dégainer une offre pour Bouanga. Avec des arguments, pas uniquement financiers. Rennes dispose d’un ticket pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et sort de deux très belles saisons sous la conduite de Julien Stéphan. Si les dirigeants bretons décident de passer à l’offensive, ils auront certainement des oreilles attentives de la part de toutes les parties…