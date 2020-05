Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rakitic sur le point de débloquer deux dossiers de taille ?

Publié le 14 mai 2020 à 7h00 par La rédaction

A en croire la presse espagnole, Mattia de Sciglio et Miralem Pjanic devraient rejoindre le FC Barcelone tandis que Jean-Clair Todibo devrait prendre la direction de la Juventus. Ivan Rakitic pourrait également rentrer dans l’opération, mais le milieu de terrain serait réticent à quitter la Catalogne.

L’axe FC Barcelone-Juventus est très chaud en ce moment. Également sur les tablettes du PSG, Miralem Pjanic et Mattia de Sciglio pourraient finalement décider de rejoindre le club blaugrana. Le milieu de terrain bosnien aurait même donné son accord aux dirigeants catalans. Dans un contexte économique compliqué pour les clubs de football, les deux parties pourraient s’entendre sur un échange. Le nom d’Arthur avait été évoqué, mais face à la volonté du Brésilien de rester au FC Barcelone, la Juventus pourrait tirer un trait sur ce dossier. Ce serait finalement Jean-Clair Todibo, prêté à Schalke cette saison, qui devrait être inclus dans cet échange. Selon les dernières informations de Calciomercato.it , la Vieille Dame souhaiterait en effet s’attacher les services du défenseur français.

Le Barça veut inclure Rakitic dans l'échange, mais...