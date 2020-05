Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça s’est enfin fait une raison pour Neymar !

Publié le 15 mai 2020 à 4h45 par T.M.

A cause du coronavirus, le FC Barcelone pourrait bien devoir faire une croix sur le retour de Neymar. Et en Catalogne, on prendrait conscience de cela.

Parti du FC Barcelone en 2017 pour rejoindre le PSG, Neymar regretterait aujourd’hui ce choix. L’été dernier, le Brésilien a ainsi tout fait pour réparer ses erreurs, n’arrivant finalement pas à ses fins. Mais cette idée est toujours présente, et en coulisse, le joueur de 28 ans s’activerait donc pour pouvoir fouler à nouveau la pelouse du Camp Nou sous la tunique blaugrana. Le Barça avait d’ailleurs l’intention de revenir à la charge, mais avec le coronavirus, les moyens manquent et les Catalans pourraient finalement se concentrer sur d’autres priorités à l’instar de Lautaro Martinez.

« Ce n’est pas faisable »