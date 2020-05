Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà refroidi pour sa nouvelle piste !

Publié le 14 mai 2020 à 18h45 par La rédaction

En quête d'une doublure à Keylor Navas, le PSG s'intéresserait à Pepe Reina, prêté par le Milan AC à Aston Villa. Mais son agent, Manuel Garcia Quilon, dément les contacts avec le club de la capitale.

Cet été, Leonardo devra gérer plusieurs dossiers chauds et cela concerne notamment le poste de gardien de but. En effet, si la place de titulaire est promise à Keylor Navas, irréprochable depuis son arrivée, pour une deuxième saison de suite, le nom de sa doublure n'est pas encore connu. Prêté par le FC Séville, Sergio Rico, dont l'option d'achat est évaluée à 10M€, ne devrait pas être conservé par le PSG. Il faut dire que ses récentes prestations, notamment contre les Girondins de Bordeaux, n'ont pas été très rassurantes. Par conséquent, Leonardo prospecte afin de dénicher un solide numéro 2. Et selon les informations de L'Equipe , le dirigeant brésilien s'intéresserait à Pepe Reina (37 ans). Prêté à Aston Villa, le portier espagnol reviendra au Milan AC cet été où son contrat arrive à échéance en juin 2021. Toutefois, son entourage assure qu'il n'y a pour le moment aucun contact avec le PSG.

«Aucun contact» entre Reina et le PSG