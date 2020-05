Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau coup à la Frenkie De Jong programmé ?

Publié le 15 mai 2020 à 21h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone se préparerait à perdre Nelson Semedo ou encore Emerson, les Blaugranas auraient jeté leur dévolu sur un latéral droit de l’Ajax Amsterdam, après avoir recruté quelques joueurs de l’effectif des Lanciers…

L’Ajax Amsterdam pourrait faire face à une énorme vague de départs la saison prochaine. Edwin van der Sar, directeur général de l’Ajax Amsterdam, a annoncé que Donny van de Beek, André Onana ou encore Nicolas Tagliafico pourraient avoir leurs bons de sortie respectifs lors du prochain mercato. Mais un autre joueur des Lanciers, longtemps pisté par le Bayern Munich, pourrait aussi quitter le navire…

Sergino Dest bientôt au Barça ?