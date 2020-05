Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi valide le gros coup du Barça !

Publié le 16 mai 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que Lautaro Martinez semble proche de boucler son transfert au FC Barcelone, Lionel Messi s’est confié sur le profil de son compatriote argentin.

La presse catalane est formelle depuis quelques jours : Lautaro Martinez devrait logiquement porter les couleurs du FC Barcelone la saison prochaine. Le buteur argentin de l’Inter Milan serait bien parti pour rejoindre la Catalogne dans un deal à hauteur de 60M€ + deux joueurs, et le Barça satisferait ainsi une demande de Lionel Messi qui réclamait son compatriote argentin. Interrogé vendredi par Mundo Deportivo, il a d’ailleurs confié tout le bien qu’il pensait de Lautaro Martinez.

« Un attaquant impressionnant »