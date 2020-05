Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce de Todibo sur son avenir !

Publié le 15 mai 2020 à 22h30 par J.-G.D.

Prêté par le FC Barcelone à Schalke 04 depuis janvier, Jean-Clair Todibo n’écarte pas un avenir au sein de la formation de Bundesliga.

Peu utilisé par Ernesto Valverde au FC Barcelone, Jean-Clair Todibo s’était résigné à quitter les Blaugrana lors du mercato hivernal. Le jeune défenseur central français a finalement atterri à Schalke 04, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Les Allemands devront régler un chèque avoisinant les 30M€ afin de s’attacher définitivement les services de l’ancien Toulousain. Un prix conséquent alors que les clubs doivent subir des pertes financières suite à la pandémie du Covid-19. Todibo jouerait également un rôle essentiel concernant le dossier Lautaro Martinez (Inter Milan), annoncé vers Barcelone depuis plusieurs mois. Et le Français interpelle directement la direction de Schalke.

« Je peux très bien imaginer rester à Schalke »