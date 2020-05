Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau couac dans le dossier Todibo ?

Publié le 12 mai 2020 à 22h00 par A.D.

Intéressée par Jean-Clair Todibo, l’AS Rome rencontrerait de grosses difficultés pour boucler le transfert du joueur du FC Barcelone...

L'AS Rome serait en très mauvaise posture pour Jean-Clair Todibo. Arraché à Toulouse en janvier 2019, le jeune défenseur français ne s'est pas vraiment illustré lors de ses débuts au FC Barcelone. Alors qu'il n'entrait pas dans les plans de son entraîneur, Jean-Clair Todibo a été prêté à Schalke 04. Malgré une option d'achat négociée entre les deux clubs, la pépite de 20 ans pourrait faire son retour au FC Barcelone avant d'être vendu dans la foulée. Ce qui pourrait profiter au PSG, à l'AS Rome, mais également au RB Leipzig, comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, en ce qui concerne les Giallorossi , la tâche devrait être on ne peut plus ardue.

L'AS Rome trop juste financièrement pour Todibo ?