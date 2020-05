Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pjanic aurait pris une énorme décision pour son avenir !

Publié le 15 mai 2020 à 13h00 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, Miralem Pjanic aurait fait son choix et voudrait absolument rejoindre le FC Barcelone.

Annoncé sur le départ de la Juventus, Miralem Pjanic ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. L’international bosniaque serait dans le viseur du PSG et du FC Barcelone, mais Chelsea serait également sur les rangs. En effet, Mundo Deportivo annonce que la Juventus, sur la volonté de son entraineur Maurizio Sarri, aurait tenté de le proposer au club londonien dans le cadre d’un échange avec Jorginho. Mais la perspective de rejoindre les Blues n’enchanterait pas particulièrement Miralem Pjanic qui aurait une autre destination en tête.

Pjanic ne pense qu’au Barça

En effet si le joueur aurait été proposé comme monnaie d’échange vers Chelsea et vers le PSG où un échange avec Leandro Paredes est également évoqué, Pjanic souhaiterait rejoindre le FC Barcelone cet été. Il rêverait de jouer au Barça et de s’y imposer, et pourrait donc rejeter toute autre offre que celle du club blaugrana. Si un départ vers le Barça reste à cette heure une hypothèse plausible, reste à savoir si ce dossier ira à son terme..