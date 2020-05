Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros départ bouclé grâce à la piste Pjanic ?

Publié le 15 mai 2020 à 9h30 par La rédaction

Courtisé par Manchester City, le PSG ou encore la Juventus, Nelson Semedo aurait l’embarras du choix pour son avenir. Pourtant, la piste Miralem Pjanic au FC Barcelone pourrait fortement impacter le choix de la future destination du portugais…

Nelson Semedo serait très apprécié un peu partout en Europe. En Angleterre, c’est Pep Guardiola qui s’intéresserait énormément au latéral droit du FC Barcelone, et l’optique de réaliser un échange entre l’international portugais et son compatriote Joao Cancelo (qui n’a jamais réussi à s’imposer là-bas) semble être très intéressante pour Guardiola. Depuis peu, le PSG serait aussi en course dans ce dossier, le club francilien cherchant toujours trouver un remplaçant à Thomas Meunier qui arrive en fin de contrat. Pourtant, tout porte à croire que son départ devrait être du côté de la Juventus…

Semedo inclus dans l’opération Pjanic ?