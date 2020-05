Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut piocher à Barcelone, mais…

Publié le 15 mai 2020 à 6h30 par Th.B.

Pour succéder à Thomas Meunier au PSG, Leonardo penserait à Nelson Semedo qui figurerait sur la liste des transferts du FC Barcelone. Méfiance à Manchester City dans cette opération…

À moins d’un énorme revirement de situation, Thomas Meunier va quitter le PSG à la fin de la saison, soit au moment où son contrat arrivera à expiration. Pour la suite, l’international belge semble disposer de bien des options, en Angleterre avec Tottenham ou en Allemagne avec le Borussia Dortmund, pour ne citer que ces deux possibilités. Pour combler le vide que Meunier laissera au poste de latéral droit, Leonardo songerait à Hamari Traoré, Mattia De Sciglio ou encore à Nelson Semedo. La presse ibérique a récemment évoqué un intérêt du PSG pour le latéral droit du FC Barcelone, où il ne serait plus en odeur de sainteté. Mais attention, le PSG ne serait pas le seul en lice dans la course à la signature de Semedo.

Un bras de fer entre le PSG et City pour Semedo ?