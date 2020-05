Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : L'avenir de Rabiot commence à se dessiner...

Publié le 16 mai 2020 à 9h00 par J.-G.D.

En quête d'un nouveau club pour Adrien Rabiot, la Juventus aurait toqué à la porte du FC Barcelone afin de proposer un échange entre l’international tricolore et Arthur Melo.

Contraint de faire des économies, suite au coronavirus, le FC Barcelone penserait à intégrer certains de ses joueurs dans des échanges, pour mener à bien son recrutement. Arthur Melo ferait ainsi partie des membres du vestiaire susceptibles de quitter le Barça lors du mercato estival, afin de faciliter l’arrivée de Miralem Pjanic. Les Catalans et la Juventus auraient trouvé un terrain d’entente, mais la presse italienne fait une grande annonce concernant cette opération. Les Piémontais pourraient finalement échanger Arthur Melo contre un certain... Adrien Rabiot. Déjà dans les plans de Barcelone l'an passé, avant d'éconduire les Blaugrana , le milieu de terrain de la Juventus aurait donc la possibilité d'endosser la tunique barcelonaise. Une tendance qui se confirme sérieusement. Explications…

La Juventus aurait sollicité le Barça pour un échange Rabiot-Arthur Melo