Mercato - PSG : Ce protégé de Tuchel détient la clé du dossier Pjanic !

Publié le 16 mai 2020 à 5h45 par Th.B.

Son profil étant apprécié au sein du club piémontais, Leandro Paredes pourrait faciliter un échange entre le PSG et la Juventus dans lequel Miralem Pjanic ferait le chemin inverse. Néanmoins, cette opération semble déjà battre de l’aile.

Le10sport.com vous a révélé des discussions entre Leonardo et Fali Ramadani le 24 avril dernier concernant un éventuel transfert de Miralem Pjanic au PSG. Pour parvenir à ses fins, le champion de France devrait d’une part proposer un deal susceptible de titiller l’intérêt de la Juventus en incluant un joueur plaisant aux Bianconeri dans l’opération et se montrer plus convaincant que le FC Barcelone aux yeux du club piémontais et de Pjanic. En ce qui concerne la Juventus, le PSG disposerait d’un atout nommé Leandro Paredes. Cependant, pour convaincre Pjanic, le PSG semble pour le moment mal embarqué.

Un grand rôle de Paredes dans le dossier Pjanic, mais…