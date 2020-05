Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire pour l'avenir de Neymar et Mbappé !

Publié le 16 mai 2020 à 14h45 par A.D.

Malgré l'intérêt du FC Barcelone et du Real Madrid pour Neymar et Kylian Mbappé, les deux stars du PSG ne devraient pas prendre le large lors du prochain mercato estival. En ce qui concerne le champion du monde français, les discussions devraient reprendre quant à sa prolongation.

Leonardo et le PSG seraient hors de danger pour Neymar et Kylian Mbappé. Arrivés lors du mercato estival 2017, les deux stars du PSG seraient suivies de près. Lors du dernier mercato estival, Neymar souhaitait absolument faire son retour au FC Barcelone, mais son souhait n'a pas été exaucé malgré les tentatives catalanes. Toutefois, le Barça serait toujours sur les traces du Brésilien. De son côté, Kylian Mbappé serait dans le viseur du Real Madrid depuis son éclosion à l'AS Monaco. Et Zinedine Zidane ne serait pas le seul à être tombé sous le charme du champion du monde français. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Jürgen Klopp a appelé directement Kylian Mbappé et son père, Wilfrid, pour leur faire part de son intérêt. Des contacts téléphoniques qui ne porteront pas leurs fruits, puisque le numéro 7 du PSG n'envisage que le Real Madrid en cas de départ. Mais dans tous les cas son transfert, tout comme celui de Neymar, ne devrait pas avoir lieu cet été.

Kylian Mbappé et Neymar devraient rester au PSG