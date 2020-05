Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rabiot-Barça, l’union c’est maintenant ?

Publié le 17 mai 2020 à 5h15 par T.M.

Proche du FC Barcelone l’été dernier, Adrien Rabiot avait finalement privilégié la Juventus. Et si cette union n’était finalement que partie remise ?

Ecarté par PSG en décembre 2018, Adrien Rabiot a dû prendre son mal en patience avant de retrouver les joies des terrains. Attendant la fin de son contrat avec le club de la capitale, le Français a choisi de s’envoler vers la Juventus. Les prétendants étaient pourtant nombreux. Durant de longues semaines, il était notamment d’un énorme intérêt du FC Barcelone et d’Eric Abidal. Intéressé de longue date, le club catalan a finalement vu Rabiot lui tourner le dos. Mais la flamme pourrait bien se raviver…

Et si c’était pour cet été ?

Pour sa première saison à la Juventus, Adrien Rabiot connait de grosses difficultés. Et le Français défraie actuellement la chronique pour une supposée « grève ». Une polémique qui aurait alors jeté un gros froid sur son avenir dans le Piémont et au sein de la direction turinoise, on chercherait déjà à se débarrasser du milieu de terrain. L’idée serait de proposer Rabiot à plusieurs clubs afin de l’inclure dans un échange. Et l’avenir de l’ancien Parisien pourrait bien s’écrire au FC Barcelone. En effet, la Vieille Dame et le club catalan préparerait une grosse opération pour cet été. Alors que la Juventus serait intéressée par Arthur, il a été question d’un échange avec Miralem Pjanic. Un rôle que pourrait également très bien remplir Rabiot, qui pourrait alors (enfin) poser ses valises du côté du Camp Nou.