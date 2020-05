Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joli coup à 0€ qui s'éloigne pour Leonardo...

Publié le 17 mai 2020 à 0h45 par La rédaction

Alors que le PSG s’intéressait à l’attaquant international belge du Napoli Dries Mertens, ce dernier pourrait finalement rester encore en Italie la saison prochaine, puisque l’Inter Milan serait en train de mener le dossier…

Leonardo pourrait rapidement devoir laisser tomber la piste Dries Mertens. Libre à l’issue de la saison, l’attaquant international belge du Napoli est très courtisé sur le marché, où Chelsea et le PSG prospectent pour recruter un attaquant. Gratuit, le meilleur buteur de l’histoire du Napoli pourrait être une recrue de choix pour Leonardo, que ce soit pour son rendement ou tout simplement l’aspect financier. Cependant, Mertens semblerait bien plus proche de rester en Italie…

L’Inter Milan en pole position pour Mertens ?