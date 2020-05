Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau danger se précise pour ce chouchou de Leonardo !

Publié le 17 mai 2020 à 1h45 par La rédaction

Alors que Leonardo souhaiterait toujours faire venir Lucas Paqueta du côté du PSG, le Benfica serait en meilleure posture que le club parisien pour négocier une arrivée du Brésilien.

Un chouchou de Leonardo pourrait lui passer sous le nez. Pendant son passage en tant que directeur sportif du Milan AC lors de la saison 2018/2019, Leonardo a réussi quelques jolis coups sur le mercato, et Lucas Paqueta en fait partie. Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération au Brésil, le Milan avait dû débourser pas moins de 38 millions d’euros pour attirer le Brésilien du côté de l’Italie. Et Leonardo pourrait avoir des difficultés à faire venir le milieu offensif du côté de Paris…

Paqueta bientôt au Benfica ?