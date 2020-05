Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal aurait trouvé le nouveau Dani Alves !

Publié le 17 mai 2020 à 8h30 par H.G.

Alors que Nelson Semedo pourrait quitter le FC Barcelone l’été prochain, le club catalan aurait d’ores et déjà identifié le remplaçant du latéral droit portugais du côté de l’Eredivisie.

Considéré comme un élément intransférable à l’été 2019, Nelson Semedo a vu son statut au FC Barcelone radicalement évoluer en un an. Bien qu’auteur de performances correctes, le Portugais de 26 ans n’a jamais réellement su s’imposer comme un titulaire indiscutable sur le côté droit de la défense du Barça. Les dirigeants des Blaugrana , en quête de liquidités afin de mener à bien leur recrutement au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, pourraient donc le laisser partir dans les prochains mois, d’autant plus que les prétendants pour l’accueillir ne manqueraient pas. En effet, Nelson Semedo a dernièrement été annoncé sur les tablettes de Manchester City, de la Juventus, de l'Inter ou encore sur celles du PSG. Et à en croire les derniers échos parus dans la presse catalane, le FC Barcelone aurait dès maintenant identifié l’un de ses potentiels successeurs.

Le Barça prêt à jeter son dévolu sur Sergiño Dest ?