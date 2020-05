Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à prendre une grande décision pour l'après-Meunier ?

Publié le 17 mai 2020 à 7h15 par Th.B.

Pour succéder à Thomas Meunier dont le contrat arrivera à expiration cet été, le PSG multiplie les pistes au poste de latéral droit sur le marché. L'option Matthieu Debuchy serait étudiée par Leonardo et pourrait finalement être retenue devant d'autres pistes comme celle menant à Mattia De Sciglio.

Les contrats de plusieurs joueurs du PSG arriveront à expiration à la fin de la saison. Alors que la direction sportive parisienne ne semblerait pas encore avoir arrêté leur décision concernant les dossiers Edinson Cavani et Thiago Silva, Thomas Meunier et Layvin Kurzawa vont bel et bien quitter le PSG à l’intersaison, le club de la capitale ne souhaitant pas conserver ses latéraux gauche et droit. En ce qui concerne la succession de Thomas Meunier, le PSG aurait déjà activé plusieurs pistes. Les profils de Mattia De Sciglio, Adam Marusic, Achraf Hakimi ou encore Hamari Traoré sont à l’étude, à l'instar de la surprenante piste Matthieu Debuchy.

Debuchy préféré à De Sciglio ?