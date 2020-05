Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet élément qui pourrait définitivement sceller le dossier Icardi !

Publié le 17 mai 2020 à 6h45 par Th.B.

Mauro Icardi souhaiterait rester au PSG et serait sur la même longueur d’onde que Leonardo qui travaillerait auprès de l’Inter pour trouver un terrain d’entente pour son transfert. Et la Juventus ne serait plus une menace désormais.

C’est un secret de polichinelle certes, mais la Juventus en pincerait pour Mauro Icardi, et ce depuis un bon moment. Avant que l’international argentin ne s’engage l’été dernier au PSG sous la forme d’un prêt, la Vieille Dame aurait déjà eu des vues sur l’attaquant. Directeur sportif du PSG, Leonardo voudrait conserver Mauro Icardi, mais ne serait pas ne mesure de lever l’option d’achat convenue avec l’Inter qui s’élève à 70M€. Ainsi un échange de joueurs pourrait faire baisser la transaction qui pourrait ne plus être chamboulée par la Juventus.

La Juventus aurait lâché l’affaire pour Icardi !