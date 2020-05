Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cela est déjà réglé pour ce dossier à 100M€ !

Publié le 17 mai 2020 à 4h45 par T.M.

Ces dernières heures, le dossier Kai Havertz a refait parler du côté du FC Barcelone. Le club catalan se serait d’ailleurs déjà fait une idée sur le prodige du Bayer Leverkusen.

Ce samedi, la Bundesliga a repris ses droits après une pause de plusieurs semaines à cause de la crise sanitaire. Le football allemand a donc rouvert ses portes, l’occasion de voir certains talents à l’instar de Kai Havertz. Mais cela pourrait aussi les dernières fois que l’on voit le milieu de terrain sous le maillot du Bayer Leverkusen. En effet, l’Allemand est très courtisé et dernièrement, c’était le FC Barcelone qui était annoncé sur les rangs. A la recherche de sang neuf dans l’entrejeu, les Catalans penseraient donc à Havertz, dont le prix est estimé à 100M€. Toutefois, la réalité pourrait bien être différente…

Le Barça utilisé ?