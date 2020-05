Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un premier dommage collatéral du départ de Zubizarreta ?

Publié le 17 mai 2020 à 4h30 par T.M.

Alors qu’Andoni Zubizarreta a quitté ses fonctions de directeur sportif de l’OM, cela pourrait désormais occasionner certains départs.

Du côté de l'OM, le ciel est bien terne. Malgré une qualification en Ligue des Champions, l’avenir est plus qu’incertain. Alors que l’actualité du club phocéen était animée par une possible vente de Frank McCourt, voilà que l’OM est désormais secoué par le départ d’Andoni Zubizarreta et possiblement celui d’André Villas-Boas. Une situation instable qui se ferait aussi ressentir au sein du vestiaire de l’OM. Avec le départ de Zubizarreta, certains joueurs pourraient aussi lui emboiter le pas…

Après Zubizarreta, Alvaro Gonzalez ?

Dans les prochaines semaines, cela pourrait donc énormément bouger du côté de l’OM. Et au sein de l’effectif d’André Villas-Boas, Alvaro Gonzalez pourrait bien faire ses valises. Alors que l’Espagnol était prêté, avec obligation d’achat en fonction du nombre de matchs joués. S’il était certain que le défenseur central allait rester, le coronavirus a totalement relancé ce dossier. Désormais, il fallait négocier avec Villarreal, ce que devait faire Zubizarreta. Problème, l’Espagnol n’est plus là et Alvaro Gonzalez pourrait donc s’éloigner de l’OM. Le Betis Séville l’aurait d’ailleurs compris en se positionnant pour le défenseur ibérique.