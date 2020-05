Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Al-Walid ben Talal «veut avoir son club» en Europe !

Publié le 17 mai 2020 à 6h00 par Th.B.

La presse italienne a récemment lâché une bombe en révélant que l’OM pourrait être prochainement racheter par de riches investisseurs saoudiens. Spécialiste du Moyen Orient, Georges Malbrunot a assuré que Al-Walid ben Talal veut lui aussi avoir son club en Europe.

Le fond d’investissement saoudien tenu par le prince Mohamed ben Salmane semblerait prêt à investir en Europe. Newcastle, l’ASSE puis depuis peu, l’OM sont des clubs liés aux rumeurs de rachat, même si l’institution anglaise semble à ce jour être la plus proche de passer sous pavillon saoudien. Al-Walid ben Talal devrait avoir en amont de l’aval du prince ben Salmane avant de lancer les grandes manoeuvres auprès de Frank McCourt selon Georges Malbrunot. Mais le grand reporter du Figaro et spécialiste du Moyen Orient assure que ben Talal veut que le fond d’investissement s’implante en Europe. Et pourquoi pas à l’OM ? Début mai, Tuttomercatoweb dévoilait que l’homme d’affaires saoudien était prêt à lâcher une offre pour l’OM.

« Al-Walid ben Talal veut se récréer une espèce d’image médiatique internationale »