Mercato - OM : Le Qatar pourrait bloquer la vente de l'OM à l'Arabie Saoudite !

Publié le 15 mai 2020 à 4h00 par A.M.

Alors qu'Al-Walid ben Talal serait en discussions avancées avec Frank McCourt afin de racheter l'OM, le Qatar, par le biais de beIN SPORTS, pourrait bien freiner cette transaction. Explications.

Les rumeurs concernant le rachat de l'OM par l'homme d'affaires saoudien Al-Walid ben Talal ne cessent de s’intensifier depuis le 5 mai dernier et l'information divulguées par TMW . Pour le magazine Challenges , une source proche du dossier a fait le point : « Il y a eu un échange entre les deux hommes. Grine a agi en banquier d'affaires, il voulait voir s'il y avait une opportunité. Il est difficile de savoir si le projet peut intéresser Al-Walid, d'autant que l'OM n'est visiblement pas à vendre. En revanche, il a vendu ces derniers mois des actifs importants et dispose de plusieurs milliards de cash qu'il entend réinvestir ». Toutefois, comme pour Newcastle en Premier League, le Qatar pourrait bien faire capoter ce deal.

beIN SPORTS pourrait s'opposer à l'arrivée d'investisseurs saoudiens