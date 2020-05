Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, vente... Cette nouvelle sortie forte sur Al-Walid ben Talal !

Publié le 16 mai 2020 à 23h00 par A.M.

Alors que le nom d'Al-Walid ben Talal fait beaucoup parler ces derniers jours compte tenu de sa volonté de racheter l'OM, Georges Malbrunot, grand reporter du Figaro et spécialiste du Moyen Orient, en dit plus sur le milliardaire saoudien.

Inconnu du grand public il y a encore quelques semaines, Al-Walid ben Talal est aujourd'hui au cœur des toutes les discussions à Marseille. Et pour cause, le 5 mai dernier, TMW révélait que l'homme d'affaires saoudien était bien décidé à s'offrir l'OM qui est pour l'instant la propriété de Frank McCourt. Les démenties se sont enchaînes dans l'entourage du club phocéen, mais les rumeurs persistent. Il faut dire qu'Al-Walid ben Talal semble bien décidé à s'implanter en Europe par le biais du rachat d'un club, notamment dans le but de concurrencer le Qatar, déjà bien implanté dans le football européen grâce au PSG. C'est en tout cas ce qu'explique Georges Malbrunot, grand reporter du Figaro et spécialiste du Moyen Orient, qui dresse le portrait du milliardaire saoudien.

«Il veut lui aussi avoir son club»