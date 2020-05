Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Quand Mohamed Salah a snobé Zinedine Zidane...

Publié le 17 mai 2020 à 10h30 par La rédaction

Régulièrement annoncé sur les tablettes du Real Madrid, l’international égyptien de Liverpool Mohamed Salah aurait déjà refusé une offre du Real Madrid en 2018.

Lorsque l’on interroge de nombreux joueurs de football professionnel concernant le club pour qui ils souhaitent jouer, beaucoup répondent que le Real Madrid fait partie de leurs rêves. Cependant, pour Mohamed Salah, la réalité semble bien différente. Régulièrement annoncé comme étant un joueur courtisé par les plus grands clubs européens dès l’ouverture de chaque mercato, l’international égyptien de Liverpool aurait déjà refusé une offre du Real Madrid, qui daterait de 2018…

Il se sentait bien à Liverpool