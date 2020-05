Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Semedo sur le point de débloquer le dossier Pjanic ?

Publié le 17 mai 2020 à 9h00 par D.M.

Miralem Pjanic pourrait être échangé avec Nelson Semedo. Même si sa préférence irait à Manchester City, le joueur du FC Barcelone ne serait pas contre un départ à la Juventus lors du prochain mercato

Comme le 10 Sport vous l’annonçait en exclusivité le 24 avril dernier, le PSG a contacté l'entourage de Miralem Pjanic pour évoquer une possible arrivée à Paris. Mais malgré les appels du club de la capitale, le milieu de terrain pourrait prendre la direction de la Catalogne. La Gazzetta dello Sport annonçait le 8 mai dernier que Miralem Pjanic aurait donné son accord pour rejoindre la Catalogne et en contrepartie, la Juventus aurait souhaité récupérer Arthur. Malgré l’intérêt de la Vieille Dame , le Brésilien devrait évoluer sous les couleurs blaugrana la saison prochaine, mais un autre joueur aurait été ciblé par les Bianconeri . Également courtisé par le PSG, Nelson Semedo intéresserait fortement les dirigeants italiens qui voudraient l’inclure dans le dossier Miralem Pjanic, mais Mundo Deportivo annonçait que le latéral aurait comme priorité de rejoindre Manchester City.

Discussions sur un échange Semedo/Pjanic