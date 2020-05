Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : James Rodriguez prêt à suivre les traces de Bale ?

Publié le 17 mai 2020 à 7h00 par H.G.

Alors qu’il n’entre pas dans les plans de Zinedine Zidane, James Rodriguez pourrait être amené à quitter le Real Madrid l’été prochain. Toutefois, l’international colombien n’aurait pas l’intention de partir à n’importe quelle condition.

Après deux saisons en prêt du côté du Bayern Munich, James Rodriguez est revenu au Real Madrid l’été dernier. Alors annoncé sur le départ, notamment vers l’Atlético de Madrid et le Napoli, le milieu offensif colombien de 28 ans est finalement resté chez les Merengue cette saison en dépit du fait que Zinedine Zidane ne comptait pas sur lui. Et le moins que l’on puisse dire est que l’ancien joueur de l’AS Monaco a manqué une nouvelle fois l’occasion de faire ses preuves au cours de cet exercice du côté du Santiago Bernabeu avec seulement 13 rencontres au compteur toutes compétitions confondues. Inconstant et trop fréquemment sujet aux blessures, James Rodriguez aurait donc de grandes chances de quitter le Real Madrid au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts à un an du terme de son contrat. Cependant, le natif de Cúcuta arrivé dans la capitale espagnole en 2014 n’aurait pas l’intention de partir n’importe où pour se relancer et aurait une destination préférentielle en tête.

James Rodriguez veut choisir son avenir !