Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale est inflexible !

Publié le 17 mai 2020 à 1h30 par H.G.

Alors qu’il a dernièrement été annoncé dans le viseur de Newcastle, Gareth Bale ne serait toujours pas ouvert à l’idée de quitter le Real Madrid prochainement.

Présent au Real Madrid depuis 2013, Gareth Bale est devenu un élément indésirable au Real Madrid. L’attaquant gallois de 30 ans n’entre pas dans les plans de Zinedine Zidane depuis le retour de ce dernier sur le banc des Blancos à la fin de la saison 2018/2019. Trop souvent sujet aux blessures et auteur de performances décevantes quand il est fait appel à lui, l’ancien joueur de Tottenham est également vivement critiqué par les supporters de la Casa Blanca pour son manque d’investissement, ces derniers lui reprochant d’être davantage concentré sur le golf que sur le football. Cependant, en dépit de cette situation des plus délicates, Gareth Bale n’aurait aucune intention de quitter la capitale espagnole prochainement, lui qui serait avant tout satisfait des émoluments conséquents qu’il perçoit au Real Madrid. Et ce n’est pas l’intérêt récent de Newcastle à son égard et la perspective d’un retour en Premier League qui seraient en mesure de le faire changer d'avis d’après les dernières révélations de la presse espagnole.

Gareth Bale voudrait honorer son contrat avec le Real Madrid !