Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un énorme chantier de Zidane chamboulé par Van de Beek !

Publié le 16 mai 2020 à 15h30 par B.C.

Alors que son arrivée au Real Madrid semblait actée, Donny Van de Beek aurait perdu du crédit aux yeux des Merengue. La faute à l'épidémie de coronavirus et à ses prestations moins éblouissantes sous le maillot de l'Ajax Amsterdam.

Aux côtés de Frenkie De Jong et Matthijs de Ligt, Donny Van de Beek s'est révélé sous le maillot de l'Ajax Amsterdam lors de l'épopée du club néerlandais en Ligue des Champions l'an dernier. Mais contrairement à ses deux coéquipiers, le milieu de 23 ans est resté au sein de son club formateur. Les prétendants ne manquaient pourtant pas pour lui, et le Real Madrid faisait notamment office de favori pour l'accueillir. Tout cela ne sera que partie remise puisque Donny Van de Beek devrait partir durant l'été, même si le principal intéressé a assuré qu'il n'avait donné son accord à personne. Selon nos informations, Everton et Newcastle sont à la lutte avec le Real Madrid pour la pépite de l'Ajax, mais alors que les Merengue partaient clairement favoris dans ce dossier, l'avenir du joueur apparaît un peu plus incertain aujourd'hui.

Van de Beek finalement trop cher pour le Real Madrid ?

D'après les informations d' OK Diario , le Real Madrid se poserait de sérieuses questions sur Donny Van de Beek. Alors que Florentino Pérez aurait un accord oral avec l'Ajax Amsterdam pour un transfert à 55M€, certaines personnes estimeraient que ce prix est trop élevé aujourd'hui compte tenu de la crise sanitaire liée au coronavirus qui oblige les clubs à faire des économies. Au sein du Real Madrid, il serait donc clair que le Néerlandais ne viendra pas si l'Ajax refuse de revoir ses prétentions à la baisse, mais le prix ne serait pas l'unique facteur qui fasse douter les Merengue .

La direction veut Fabian Ruiz, Zidane rêve de Pogba

En effet, la saison moins flamboyante de Van de Beek ne serait pas passée inaperçue en Espagne. Désireux de se renforcer dans l'entrejeu, le Real Madrid multiplie les pistes, et Donny Van de Beek n'apparaît plus comme une priorité. Au sein du conseil d'administration, Fabian Ruiz apparaîtrait en tête de la short-list tandis que le retour de Martin Odegaard, prêté initialement pour deux saisons à la Real Sociedad, serait vu d'un bon œil. De son côté, Zinedine Zidane ferait toujours le pressing auprès de sa direction pour accélérer dans le dossier Paul Pogba et apprécierait grandement Eduardo Camavinga. Deux dossiers qui s'annoncent toutefois très coûteux pour les finances du Real Madrid. Quoi qu'il en soit, Zindeine Zidane et Florentino Pérez semblent s'accorder sur un point puisque Donny Van de Beek semble donc être devenu qu'une simple alternative aux yeux des Madrilènes...