Mercato - Real Madrid : Zidane se dirigerait vers un nouveau casse-tête avec Gareth Bale !

Publié le 17 mai 2020 à 13h30 par T.M.

Du côté du Real Madrid, cela ferait désormais plusieurs mois que l’on tenterait de se débarrasser de Gareth Bale. Et alors que la porte aurait pu s’ouvrir cet été, cela ne devrait pas être le cas. Explications.

Recruté à prix d’or par le Real Madrid en 2013, Gareth Bale avait une énorme pression sur les épaules. Toutefois, notamment miné par les blessures, le Gallois n’a jamais su répondre totalement aux attentes. Ces derniers mois, le joueur de Zinedine Zidane a d’ailleurs un peu plus terni son image à cause de son comportement et de nombreuses polémiques. De quoi jeter un froid sur son avenir au sein de la Casa Blanca, d’autant plus que Zizou ne compte pas vraiment sur lui. L’été dernier, Bale a ainsi été très proche d’un départ vers la Chine, mais l’affaire a finalement capoté au dernier moment. L’ancien de Tottenham est donc resté au Real Madrid cette saison, mais rien ne s’est arrangé pour lui, que ce soit concernant sa relation avec Zidane ou même son image auprès des supporters merengue. A l’approche du mercato estival, son départ fait donc à nouveau énormément parler.

Newcastle, une option qui n’en est pas une ?

Et ces dernières semaines, un club semblait prêt à donner un énorme coup de main au Real Madrid pour Gareth Bale : Newcastle. En effet, les Magpies seraient sur le point de se faire racheter et les riches investisseurs à la tête de ce futur projet souhaiteraient miser gros sur le Gallois pour en faire la tête de gondole de leur projet. Un scénario idéal pour Florentino Pérez et Zinedine Zidane qui pourraient alors vendre Bale, tout en récupérant un gros chèque. Mais la réalité serait bien plus compliquée. En effet, journaliste pour l’ AFP , Tom Allnutt a fait une grosse annonce concernant les intentions de l’attaquant de 30 ans face à l’intérêt de Newcastle. Alors qu’il pourrait faire son grand retour en Premier League, Gareth Bale serait en réalité pas intéressé par un départ vers St James Park.

Bale veut aller au bout de son contrat !