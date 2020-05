Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Atlético, Inter... Edinson Cavani a ses idées pour son avenir !

Publié le 17 mai 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat à l'issue du mois de juin, Edinson Cavani serait dans le flou total quant à son avenir. Alors qu'il attendrait toujours un signe de Leonardo, le meilleur buteur de l'histoire du PSG devrait rejoindre l'Inter ou l'Atlético en cas de départ.

Quel maillot portera Edinson Cavani la saison prochaine ? Difficile à dire aujourd'hui. En fin de contrat à l'issue du mois de juin, Edinson Cavani a vécu une saison 2019-2020 plus que compliquée. Avec l'arrivée de Mauro Icardi, prêté avec option d'achat par l'Inter, et ses débuts fracassants avec le PSG, El Matador a perdu du crédit au fil des mois auprès de Thomas Tuchel. Et ses blessures à répétition n'ont pas arrangée les choses. Alors qu'il semblait retrouver de sa superbe en deuxième partie de saison, Edinson Cavani a (presque) inversé la tendance et bousculé la hiérarchie en place, mais le coronavirus et la suspension, puis l'interruption, de la saison l'ont coupé dans son élan. En fin de contrat dans quelques semaines, Edinson Cavani serait dans l'incertitude la plus totale quant à son avenir, mais se verrait bien rempiler avec le PSG.

Edinson Cavani attendrait un signe de Leonardo

Malgré sa situation contractuelle, Edinson Cavani aurait toujours l'espoir de rester au PSG. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale attendrait toujours un signe de Leonardo pour prolonger. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne devrait pas exaucer le souhait de son numéro 9. Ce qui accentue les chances de départ d'un Edinson Cavani qui ne manquerait pas de prétendants. Alors que son bail avec le PSG arrivera à expiration le 30 juin, Edinson Cavani a été associé à de nombreux clubs ces dernières semaines. L'Atlético, l'Inter, le Los Angeles Galaxy, Newcastle ou encore un retour Naples ou en Amérique du Sud... Difficile de définir quelle sera la prochaine destination d'Edinson Cavani en cas de départ cet été.

Un dilemme entre l'Inter et l'Atlético pour Cavani ?