Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà contraint de faire une croix sur ce dossier à 55M€ ?

Publié le 17 mai 2020 à 16h15 par A.D.

Le PSG et Manchester United voudraient s'attacher les services de Wilfred Ndidi lors du prochain mercato estival. Toutefois, Leicester aurait l'intention de rejeter toutes les offres pour son milieu de terrain.

Leicester ne voudrait rien entendre pour Wilfred Ndidi. Alors que le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes, Leonardo serait déjà très actif. Désireux de recruter au milieu de terrain, le directeur sportif du PSG aurait plusieurs cibles en vue, dont Ismaël Bennacer et Tiémoué Bakayoko comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité. Alors que Wilfred Ndidi serait également dans son viseur, Leonardo devrait toutefois se frotter à Manchester United selon les dernières indiscrétions de TMW . Mais ni le PSG, ni les Red Devils ne devraient obtenir gain de cause sur ce dossier.

Wilfried Ndidi jugé intransférable par Leicester ?