Mercato - PSG : Un concurrent XXL pour cette piste à 55M€ ?

Publié le 17 mai 2020 à 13h15 par A.D.

Pour renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel, Leonardo aurait coché plusieurs noms, et notamment celui de Wilfred Ndidi. Le directeur sportif du PSG devrait toutefois lutter avec Manchester United pour le pensionnaire de Leicester.

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes dans quelques semaines, le directeur sportif du PSG s'activerait déjà en coulisses. En quête de milieux de terrain, Leonardo aurait déjà identifié plusieurs profils, et notamment ceux de Tiémoué Bakayoko et d'Ismaël Bennacer, comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité. Et selon nos informations, le Brésilien a déjà lancé les grandes manoeuvres pour ces deux cibles. Mais cela ne s'arrêterait pas là. A en croire aussi les informations d' ESPN , divulguées le 1er mai, le PSG songerait à recruter Wilfred Ndidi, qui serait évalué à hauteur de 55M€. Et pour le pensionnaire de Leicester, le club parisien devrait batailler ferme.

Manchester United également dans le coup pour Ndidi ?