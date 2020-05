Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un danger nommé Lampard pour Miralem Pjanic ?

Publié le 17 mai 2020 à 16h00 par La rédaction

Alors que Miralem Pjanic aurait déjà donné son accord au FC Barcelone pour un transfert la saison prochaine, Chelsea resterait toujours à l’affût dans ce dossier, et les Blues pourraient trouver un accord avec la Juventus bien plus vite que prévu…

Le dossier Miralem Pjanic semble toujours compliqué du côté du FC Barcelone. Courtisé par le Barça pour renforcer le milieu de terrain des Blaugrana la saison prochaine, l’international bosnien aurait déjà donné son accord au Barça pour un transfert. La Juventus, de son côté, souhaiterait inclure Arthur Melo dans la transaction, mais ce dernier est catégorique : il veut rester au Barça. Avec les négociations qui traînent à Barcelone, Chelsea pourrait avoir une carte à jouer dans ce dossier…

Un clash Jorginho-Chelsea pour ce dossier ?