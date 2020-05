Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait toujours une chance avec Miralem Pjanic !

Publié le 17 mai 2020 à 14h45 par La rédaction

Alors que l’international bosnien de la Juventus Miralem Pjanic aurait dit oui au FC Barcelone, la Juve aurait toujours d’autres possibilités ouvertes concernant l’avenir de son milieu de terrain. Et cela pourrait notamment occasionner une opération avec le PSG.

Et si Miralem Pjanic était toujours une piste active du côté du PSG ? Courtisé par de nombreux clubs européens, dont le FC Barcelone, l’international bosnien de la Juventus aurait déjà donné son accord aux Blaugrana pour rejoindre le Barça la saison prochaine. Cependant, les négociations sont au point mort, étant donné que la piste principale pour le remplacer, Arthur Melo, ne souhaite pas quitter le FC Barcelone. De même, les autres joueurs proposés par le Barça dans la négociation (Rakitic et Vidal) ne satisferaient pas la Juventus, et la Vieille Dame pourrait jouer sur plusieurs tableaux et continuer de proposer les services de Pjanic à d’autres clubs…

Une opération avec le PSG envisagée ?