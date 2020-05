Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine destination de Kurzawa identifiée ?

Publié le 17 mai 2020 à 14h15 par A.D.

En fin de contrat à l'issue du mois de juin, Layvin Kurzawa se rapprocherait de plus en plus d'un départ. Arsenal serait actuellement en pole position pour récupérer le latéral gauche français.

Layvin Kurzawa se rapprocherait dangereusement d'Arsenal. Arrivé de l'AS Monaco à l'été 2015, le latéral gauche français pourrait faire ses valises et quitter le PSG cet été. En fin de contrat à l'issue du mois de juin, Layvin Kurzawa ne serait pas parti pour prolonger et devrait donc prendre le large dans quelques semaines. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité le 20 avril, le défenseur de 27 ans n'a reçu aucune proposition contractuelle de la part du PSG. D'ailleurs, il n'y a même pas eu de discussion récente sur le sujet entre les deux parties. Alors qu'un départ est à prévoir, Layvin Kurzawa devrait prendre la direction d'Arsenal.

Arsenal aurait pris les devants pour Layvin Kurzawa