Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour Pjanic ?

Publié le 16 mai 2020 à 20h00 par La rédaction

Alors que l’international bosnien de la Juventus Miralem Pjanic aurait donné son accord au FC Barcelone pour un transfert la saison prochaine du côté de la Catalogne, le Barça pourrait devoir se méfier de Chelsea, toujours dans la course pour tenter d’attirer le milieu de terrain de la Vieille Dame.

Et si Pjanic filait finalement à Chelsea ? Ces derniers jours, la presse espagnole parle d’un potentiel accord entre Miralem Pjanic, milieu international bosnien de la Juventus, et le FC Barcelone, pour un potentiel échange. Le joueur offert par le Barça dans cette transaction reste toujours incertain, cependant la tendance semble claire : Pjanic devrait signer au Barça la saison prochaine. Pourtant, en Italie, on affirme que Pjanic pourrait également encore filer à Chelsea…

Un échange avec Jorginho ?