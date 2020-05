Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi peut accélérer le départ de Cavani !

Publié le 16 mai 2020 à 21h15 par A.C.

Mauro Icardi, actuellement prêté par l’Inter au Paris Saint-Germain, pourrait avoir des grosses répercussions sur l’avenir de son coéquipier Edinson Cavani.

On ne sait pas encore de quoi l’avenir d’Edinson Cavani sera fait. L’Uruguayen est en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain et, si Leonardo semblait initialement ne pas vouloir le prolonger, les choses ont changé ces derniers mois. Un nouveau contrat pourrait en effet être proposé à Cavani, mais la presse italienne assure que pour le moment, aucun signal n’est arrivé de la part du PSG. Cela profite à l’Inter d’Antonio Conte, qui rêve de recruter Cavani cet été.

Avec la vente d’Icardi, l’Inter veut offrir un contrat en or à Cavani