Mercato - PSG : Cette grande annonce pour Cavani et Thiago Silva !

Publié le 16 mai 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que les contrats d'Edinson Cavani et Thiago Silva prennent fin le 30 juin prochain, Jérôme Rothen assure que les deux joueurs devraient prolonger au PSG.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com ces derniers jours, Leonardo a une nouvelle stratégie avec Thiago Silva dont le contrat prend en juin prochain. Ainsi, avec la crise du Covid-19, le PSG doit privilégier les solutions économiques. Dans cette optique, le directeur sportif parisien n'a pas l'intention de recruter un nouveau défenseur central alors qu'il peut conserver O Monstro sans d'indemnité de transferts. Une information confirmée par Jérôme Rothen qui ajoute que cette stratégie devrait également être appliquée avec Edinson Cavani, lui aussi en fin de contrat.

«Thiago Silva et Cavani devraient rester»