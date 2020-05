Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi va se mettre au travail pour le mercato !

Publié le 16 mai 2020 à 17h30 par Thomas Bourseau

D’après la presse italienne, Nasser Al-Khelaïfi ne rentrerait pas avant la fin mai à Paris, se trouvant actuellement à Doha pour le ramadan. À son retour dans la capitale qui devrait donc se dessiner pour le 23 mai, le président du PSG compterait bien avancer dans le mercato du PSG. Explications.

Depuis la mi-mars, le football français a été suspendu à cause de la pandémie du Covid-19 et l'arrêt des compétitions en Europe. Le gouvernement français et la ligue ont pris la décision de mettre un terme aux championnats et aux Coupes dans l’Hexagone. Les clubs français sont donc dans la possibilité de travailler sur le mercato estival et d’avancer leurs pions dans certains dossiers chauds malgré la réalité économique actuelle. C’est le cas du PSG, qui à cause de plusieurs situations contractuelles délicates, devra se montrer malin et très actif sur le marché. Leonardo multiplierait les discussions pour mener à bien plusieurs opérations comme le dossier Mauro Icardi ou le recrutement d’un milieu de terrain, grande priorité du directeur sportif du PSG. Le10sport.com vous a d’ailleurs dressé une liste très exhaustive pour venir renforcer ce secteur de jeu. D’après la presse italienne, Nasser Al-Khelaïfi se trouve actuellement au Qatar pour le Ramadan. Aux alentours du 23 mai, le jeûne va toucher à sa fin et le retour du président à Paris s’effectuera. Et Al-Khelaïfi compterait bien assister Leonardo pour un bon nombre de dossiers.

Trouver un moyen pour le transfert définitif d’Icardi

Ce n’est plus un secret pour personne désormais : Leonardo voudrait définitivement s’attacher les services de Mauro Icardi. D’après le journaliste Fabrizio Romano, un accord aurait déjà été trouvé entre le clan Icardi et la direction du PSG pour son éventuel futur contrat à Paris. Il ne resterait plus qu’à trouver un terrain d’entente avec l’Inter concernant les modalités de l’opération. En effet, à cause de la réalité économique actuelle, le PSG ne serait pas en mesure de débourser les 70M€ de l’option d’achat convenue dans le prêt avec l’Inter. En ce sens, un échange aurait de fortes chances d’avoir lieu et le champion de France proposerait les services de Julian Draxler afin de faire baisser le montant de l’opération. Problème, l’international allemand ne voudrait pas servir de monnaie d’échange. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2021, Draxler se verrait d’ailleurs bien honorer la dernière année de son engagement avec le PSG avant de partir libre à l’été 2021. C’est du moins l’information communiquée par TMW qui assure cependant que le PSG serait tranquille en ce qui concerne les dossiers Neymar et Kylian Mbappé. En effet, le média transalpin révèle que les deux stars du PSG ne bougeront pas à l’intersaison malgré les intérêts du FC Barcelone, du Real Madrid ou encore de Liverpool, comme le10sport.com vous l’a dévoilé en exclusivité. Mais là ne se limiterait pas les dossiers chauds du PSG.

La surprise Debuchy, le départ de Kouassi, les dossiers Silva et Cavani…